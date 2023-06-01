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Воював проти ЗСУ на Бахмутському напрямку: ворожого кулеметника засудили до 12 років позбавлення волі

Воював проти ЗСУ на Бахмутському напрямку: ворожого кулеметника засудили до 12 років позбавлення волі

Київ • УНН

 • 383908 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Кулеметника нзф "днр", який воював проти ЗСУ на Бахмутському напрямку, засуджено до 12 років за ґратами. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Деталі

Повідомляється, що прокурорами у суді доведено, що у лютому 2021 року мешканець м. Макіївки , раніше судимий за крадіжку, спричинення тяжких тілесних ушкоджень та замах на вбивство, добровільно вступив до лав нзф "днр".

Уклавши контракт з окупантами, він пройшов навчання зі стрільби на полігоні у м. Єнакієвому та почав службу на посаді кулеметника із позивним "Яха" у 3-й окремій мотострілецькій бригаді. Зазначається, що цей підрозділ дислокувався поблизу м. Горлівки та смт Зайцеве Бахмутського району.

З початком повномасштабного російського вторгнення на територію України засуджений перейшов на службу до 5-ї ОМСБр, що базувалась у м. Донецьку, та здійснював спостереження за позиціями Збройних Сил України.

У подальшому воював на боці окупаційних військ в районі смт Верхньоторецьке Покровського району. У березні 2023 року його затримали українські військовослужбовці під Мар’їнкою.

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд ухвалив учаснику незаконного збройного формування вирок за вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Його засуджено до 12 років позбавлення волі.

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