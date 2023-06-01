Воевал против ВСУ на Бахмутском направлении: вражеского пулеметчика приговорили к 12 годам лишения свободы

Детали

Сообщается, что прокурорами в суде доказано, что в феврале 2021 года житель г. Макеевки, ранее судимый за кражу, причинение тяжких телесных повреждений и покушение на убийство, добровольно вступил в ряды нвф "днр".

Заключив контракт с оккупантами, он прошел обучение по стрельбе на полигоне в г. Енакиево и начал службу в должности пулеметчика с позывным "Яха" в 3-й отдельной мотострелковой бригаде. Отмечается, что это подразделение дислоцировалось вблизи г. Горловки и пгт Зайцево Бахмутского района.

С началом полномасштабного российского вторжения на территорию Украины осужденный перешел на службу в 5-ю ОМСБр, которая базировалась в г. Донецке, и осуществлял наблюдение за позициями Вооруженных Сил Украины.

В дальнейшем воевал на стороне оккупационных войск в районе пгт Верхнеторецкое Покровского района. В марте 2023 года его задержали украинские военнослужащие под Марьинкой.

По публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры суд вынес участнику незаконного вооруженного формирования приговор за совершение государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Он приговорен к 12 годам лишения свободы.

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