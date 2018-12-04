Воєнний стан: ще у двох областях встановили блокпости
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Сумській і Донецькій областях, у яких введено воєнний стан, встановили мобільні блокпости Національної гвардії та поліції. Про це УНН повідомив офіцер групи інформації та комунікації Східного територіального управління Олег Антибура.
"У Сумській області два мобільних блокпости та в Донецькій – один. Нацгвардійці і в Сумській, і в Донецькій областях несуть службу разом з поліцією", – зазначив Антибура.
Як уточнюється на сайті Нацгвардії, блокпости у Сумській області розміщені на трасах, що з’єднують Суми з державним кордоном.
Антибура уточнив, що військовослужбовці здійснюють перевірку автомобілів, вміст багажників, перевірку документів пасажирів та водіїв.
Як повідомляв УНН, мобільні блокпости Нацгвардії та поліції встановили на основних автомагістралях у Вінницькій області.
Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море. Також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.