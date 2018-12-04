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Воєнний стан: ще у двох областях встановили блокпости

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Сумській і Донецькій областях, у яких введено воєнний стан, встановили мобільні блокпости Національної гвардії та поліції. Про це УНН повідомив офіцер групи інформації та комунікації Східного територіального управління Олег Антибура.

Воєнний стан: ще у двох областях встановили блокпости

"У Сумській області два мобільних блокпости та в Донецькій – один. Нацгвардійці і в Сумській, і в Донецькій областях несуть службу разом з поліцією", – зазначив Антибура.

Як уточнюється на сайті Нацгвардії, блокпости у Сумській області розміщені на трасах, що з’єднують Суми з державним кордоном.

Антибура уточнив, що військовослужбовці здійснюють перевірку автомобілів, вміст багажників, перевірку документів пасажирів та водіїв.

Як повідомляв УНН, мобільні блокпости Нацгвардії та поліції встановили на основних автомагістралях у Вінницькій області.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море. Також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

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