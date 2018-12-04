Военное положение: еще в двух областях установили блокпосты
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Сумской и Донецкой областях, в которых введено военное положение, установили мобильные блокпосты Национальной гвардии и полиции. Об этом УНН сообщил офицер группы информации и коммуникации Восточного территориального управления Олег Антибура.
"В Сумской области два мобильных блокпоста и в Донецкой – один. Нацгвардийцы и в Сумской, и в Донецкой областях несут службу вместе с полицией", – отметил Антибура.
Как уточняется на сайте Нацгвардии, блокпосты в Сумской области размещены на трассах, соединяющих Сумы с государственной границей.
Антибура уточнил, что военнослужащие осуществляют проверку автомобилей, содержание багажников, проверку документов пассажиров и водителей.
Как сообщал УНН, мобильные блокпосты Нацгвардии и полиции установили на основных автомагистралях в Винницкой области.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море. Также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.