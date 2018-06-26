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Восени 285 кандидатів на посади суддів складатимуть кваліфіспит

Восени 285 кандидатів на посади суддів складатимуть кваліфіспит

Київ • УНН

 • 8745 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Восени 285 кандидатів на посади суддів складатимуть кваліфікаційний іспит. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, передає УНН.

“Наразі 285 кандидатів, які мають стаж помічника судді, завершили спецпідготовку у Національній школі суддів України. ... Далі їх чекає складення кваліфікаційного іспиту, до якого будуть допущені кандидати 2-го та 3-го доборів без спецпідготовки”, — зазначили у Комісії.

При цьому, розповіли у прес-службі, кандидати на посади суддів місцевих судів не з числа помічників суддів та які успішно пройшли оцінювання зараз проходять спеціальну перевірку.

Наразі успішно перевірку пройшли 358 кандидатів. Спецпідготовка у Національній школі суддів для цих кандидатів розпочнеться у третій декаді серпня 2018 року. Це і є для них наступний етап в доборі.

“До етапу спецпідготовки дійшли найкращі і найсильніші в професійному плані люди. Мені відомо, що школа суддів високо оцінила їх мотивованість до навчання та самопідготовки. Нагадую, що зараз в судовій системі 30 % вакантних посад. А з процедурою кваліфікаційного оцінювання ця цифра поступово збільшується. Тому цей добір є дуже важливим для судової системи України. Ми покладаємо на них значні сподівання і вже на початку осені плануємо оголосити іспити у першу інстанцію”, — наголосив заступник Голови ВККСУ Станіслав Щотка.

Як повідомляв УНН, професійну переатестацію в Україні не пройшли 10% суддів.

Нагадаємо, що Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 3 квітня 2017 року оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду. За результатами анонімного тестування, яке писали 4128 кандидатів одночасно було відібрано 700 кандидатів, які набрали найвищий сукупний бал. Вони і продовжили участь у доборі на посаду судді місцевого суду. Ці кандидати повинні пройти тестування морально-психологічних якостей, спеціальну перевірку, спеціальну підготовку та кваліфікаційний іспит.

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