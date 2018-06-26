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Осенью 285 кандидатов на должности судей будут сдавать квалифэкзамен

Осенью 285 кандидатов на должности судей будут сдавать квалифэкзамен

Киев  •  УНН

 • 8744 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Осенью 285 кандидатов на должности судей будут сдавать квалификационный экзамен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, передает УНН.

"Сейчас 285 кандидатов, имеющих стаж помощника судьи, завершили спецподготовку в Национальной школе судей Украины. ... Далее их ждет сдача квалификационного экзамена, к которому будут допущены кандидаты 2-го и 3-го отборов без спецподготовки", - отметили в Комиссии.

При этом, рассказали в пресс-службе, кандидаты на должности судей местных судов не из числа помощников судей и те, которые успешно прошли оценивание сейчас проходят специальную проверку.

Сейчас успешно проверку прошли 358 кандидатов. Спецподготовка в Национальной школе судей для этих кандидатов начнется в третьей декаде августа 2018 года. Это и есть для них следующий этап в подборе.

"К этапу спецподготовки пришли лучшие и сильнейшие в профессиональном плане люди. Мне известно, что школа судей высоко оценила их мотивированность к обучению и самоподготовке. Напоминаю, что сейчас в судебной системе 30% вакантных должностей. А с процедурой квалификационного оценивания эта цифра постепенно увеличивается. Поэтому этот отбор является очень важным для судебной системы Украины. Мы возлагаем на них значительные надежды и уже в начале осени планируем объявить экзамены в первую инстанцию", - отметил заместитель Председателя ВККСУ Станислав Щотка.

Как сообщал УНН, профессиональную переаттестацию в Украине не прошли 10% судей.

Напомним, что Высшей квалификационной комиссией судей Украины 3 апреля 2017 года объявлен отбор кандидатов на должность судьи местного суда с учетом 600 прогнозируемых вакантных должностей судей местного суда. По результатам анонимного тестирования, которое писали 4128 кандидатов одновременно были отобраны 700 кандидатов, набравших высокий совокупный балл. Они и продолжили участие в отборе на должность судьи местного суда. Эти кандидаты должны пройти тестирование морально-психологических качеств, специальную проверку, специальную подготовку и квалификационный экзамен.

Украинские Национальные Новости

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