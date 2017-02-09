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"Ворскла" звела в нічию матч із лідером чемпіонату Чорногорії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. У черговому товариському поєдинку в рамках підготовчого процесу до другої частини чемпіонату України полтавська "Ворскла" зустрілася із першою командою турнірної таблиці чемпіонату Чорногорії ФК "Будучность" із міста Подгоріца, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу полтавчан.

"Ворскла" звела в нічию матч із лідером чемпіонату Чорногорії

Лише на початку матчу суперники придивлялись один до одного, а потім пішла гра на зустрічних курсах, де більше шансів на взяття воріт мали "ворскляни", а відзначились наприкінці першого тайму чорногорці. Після серії помилок Райчевіч переграв Сарнавського, і забив м’яч для своєї команди.

У другому таймі тренери "Ворскли" виконали кілька замін, освіживши, зокрема фланги, і справа пішла. Гольові моменти полтавська команда створювала в середньому кожні п’ять – шість хвилин. Зарічнюк, Кравченко, Одарюк та інші були близькими до успіху, та відзначитися вдалося лише одного разу. Чеснаков виграв боротьбу на "другому поверсі", віддав на Ткачука, а той у свою чергу кинув у прорив Загорулька. Артур протиснувся поміж двох оборонців, і прицільно пробив із правої – 1:1.

Нагадаємо, що наступний свій спаринг підопічні Василя Сачка зіграють 11-го лютого проти білоруського "Шахтаря" з міста Солігорська.

Як повідомляв УНН, в зимове міжсезоння "Ворскла" підсилилася такими виконавцями, як Михайло Удод, В'ячеслав Шарпар, Сергій Мякушко і Богдан Сарнавський.

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