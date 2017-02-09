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"Ворскла" свела к ничьей матч с лидером чемпионата Черногории

Киев • УНН

 • 8661 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В очередном товарищеском поединке в рамках подготовительного процесса ко второй части чемпионата Украины полтавская "Ворскла" встретилась с первой командой турнирной таблицы чемпионата Черногории ФК "Будучность" из города Подгорица, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полтавчан.

"Ворскла" свела к ничьей матч с лидером чемпионата Черногории

Лишь в начале матча соперники присматривались друг к другу, а затем пошла игра на встречных курсах, где больше шансов на взятие ворот имели играки "Ворсклы", а отличились в конце первого тайма черногорцы. После серии ошибок Райчевич переиграл Сарнавского, и забил мяч для своей команды.

Во втором тайме тренеры "Ворсклы" выполнили несколько замен, освежив, в частности фланги, и дело пошло. Голевые моменты полтавская команда создавала в среднем каждые пять - шесть минут. Заричнюк, Кравченко, Одарюк и другие были близки к успеху, но отличиться удалось лишь однажды. Чеснаков выиграл борьбу на "втором этаже", отдал на Ткачука, а тот в свою очередь бросил в прорыв Загорулько. Артур протиснулся между двух защитников, и прицельно пробил правой - 1:1.

Напомним, что следующий свой спарринг подопечные Василия Сачко сыграют 11-го февраля против белорусского "Шахтера" из города Солигорска.

Как сообщал УНН, в зимнее межсезонье "Ворскла" усилилась такими исполнителями, как Михаил Удод , Вячеслав Шарпар, Сергей Мякушко и Богдан Сарнавский.

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