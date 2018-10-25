"Ворскла" завоювала першу перемогу у груповій стадії Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У третьому турі групового етапу Ліги Європи полтавська “Ворскла” відправилася в гості до “Карабаху”, повідомляє кореспондент УНН.
Після кількох створених нагод у першому таймі гостями (обидва рази м’яч проходив то вище поперечини, то поза стійки), футболісти Сачка відкрили рахунок у дебюті другої частини.
Карека знайшов передачею Кулача і півзахисник наважився на удар з-над дальньої дистанції. М’яч відбився від газону і кіпер азербайджанців не зумів з ним впоратися. Більше уболівальники не побачили забитих м’ячів — 0:1.
Варто відзначити, що “Ворскла” з 3-ма пунктами знаходиться на третьому рядку групи в якій 6 пунктів має “Спортінг” і 9 “Арсенал”.