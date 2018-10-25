"Ворскла" завоевала первую победу в групповой стадии Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В третьем туре группового этапа Лиги Европы полтавская “Ворскла” отправилась в гости к “Карабаха”, сообщает корреспондент УНН.
После нескольких созданных возможностей в первом тайме гостями (оба раза мяч проходил тем выше перекладины, то вне стойки), футболисты Сачко открыли счет в дебюте второй части.
Карека нашел передачей Кулача и полузащитник решился на удар из-за дальней дистанции. Мяч отразился от газона и кипер азербайджанцев не сумевший с ним справиться. Более болельщики не увидели забитых мячей — 0:1.
Стоит отметить, что “Ворскла” с 3-мя пунктами находится на третьей строчке группы в которой 6 пунктов имеет “Спортинг” и 9 “Арсенал”.