"Ворскла" завоювала четвертий виграш у сезоні УПЛ

Що відомо

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь полтавчан.

Деталі

В кожній із 45-хвилинок "Ворскла" відзначилася голами у чужі ворота. На 37 хвилині забивав Ібрагіма Кане з передачі Олександра Скляра, а після перерви Володимир Чеснаков подвоїв перевагу полтавчан.

У поточній таблиці полтавчани піднялися на п'яте місце, у них 15 очок. "Минай" займає 12-е місце з шістьма очками і однією грою в запасі.

Що передувало цьому

Пенальті в додатковий час приніс "Динамо" перемогу над "Олександрією".