"Ворскла" завоювала четвертий виграш у сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Полтавська "Ворскла" на своєму полі обіграла "Минай" у матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги, повідомляє УНН.
Що відомо
Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь полтавчан.
Деталі
В кожній із 45-хвилинок "Ворскла" відзначилася голами у чужі ворота. На 37 хвилині забивав Ібрагіма Кане з передачі Олександра Скляра, а після перерви Володимир Чеснаков подвоїв перевагу полтавчан.
У поточній таблиці полтавчани піднялися на п'яте місце, у них 15 очок. "Минай" займає 12-е місце з шістьма очками і однією грою в запасі.
Що передувало цьому
Пенальті в додатковий час приніс "Динамо" перемогу над "Олександрією".