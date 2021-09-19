"Ворскла" завоевала четвертый выигрыш в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Полтавская "Ворскла" на своем поле обыграла "Минай" в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги, сообщает УНН.
Что известно
Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу полтавчан.
Детали
В каждой из 45-минуток "Ворскла" отметилась голами в чужие ворота. На 37 минуте забивал Ибрагима Кане с передачи Александра Скляра, а после перерыва Владимир Чеснаков удвоил преимущество полтавчан.
В текущей таблице полтавчане поднялись на пятое место, у них 15 очков. "Минай" занимает двенадцатое место с шестью очками и одной игрой в запасе.
Что предшествовало этому
Пенальти в дополнительное время принес "Динамо" победу над "Александрией".