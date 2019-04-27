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"Ворскла" виборола вольову перемогу над "Чорноморцем"

"Ворскла" виборола вольову перемогу над "Чорноморцем"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Одеський "Чорноморець" на домашній однойменній арені матчем з "Ворсклою" відкрили програму 26-го туру УПЛ, передає кореспондент УНН.

Вже на другій хвилині зустрічі дальній удар ісландця Анрі Вільхамссона і рикошет допоміг "морякам" відкрити рахунок. Подвоїти рахунок господарі могли на 59 хвилині, але Коваль не реалізував пенальті.

Відігратися полтавчани зуміли лише на 84 хвилині, коли 11-метровий удар за гру рукою Чорнія реалізував Васін. В компенсований час стався дещо курйозний м'яч. Хабелок наважився на постріл з-за меж карного майданчику. М'яч потрапив у штангу, далі у спину кіперу і відлетів до сітки – 2:1 на користь "Ворскли".

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Отже, "Ворскла" перервала затяжну смугу невдач з 7-ми матчів, в яких не знала смаку перемог.

Примітно, що переможна серія "Ворскли" у зустрічах з "Чорноморцем" з 17 квітня 2016 року триває в УПЛ 8 матчів.
Додамо також, "Чорноморець" на своєму полі не знає радості перемог в УПЛ 6 матчів поспіль і разом із "Арсеналом" мають по 18 очок і знаходяться на дні таблиці.

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