"Ворскла" завоевала волевую победу над "Черноморцем"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Одесский "Черноморец" на домашней одноименной арене матчем с "Ворсклой" открыли программу 26-го тура УПЛ, передает корреспондент УНН.
Уже на второй минуте встречи дальний удар исландца Анри Вильхамссона и рикошет помог "морякам" открыть счет. Удвоить счет хозяева могли на 59 минуте, но Коваль не реализовал пенальти.
Отыграться полтавчане сумели лишь на 84 минуте, когда 11-метровый удар за игру рукой Чорния реализовал Васин. В компенсированное время произошел несколько курьезный мяч. Хабелок решился на выстрел из-за пределов штрафной. Мяч попал в штангу, далее в спину киперу и улетел в сетку - 2:1 в пользу "Ворсклы".
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Итак, "Ворскла" прервала затяжную полосу неудач с 7-ми матчей, в которых не знала вкуса побед.
Примечательно, что победная серия "Ворсклы" во встречах с "Черноморцем" с 17 апреля 2016 продолжается в УПЛ 8 матчей.
Добавим также, "Черноморец" на своем поле не знает радости побед в УПЛ 6 матчей подряд и вместе с "Арсеналом" имеют по 18 очков и находятся на дне таблицы.