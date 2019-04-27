"Ворскла" завоевала волевую победу над "Черноморцем"

Уже на второй минуте встречи дальний удар исландца Анри Вильхамссона и рикошет помог "морякам" открыть счет. Удвоить счет хозяева могли на 59 минуте, но Коваль не реализовал пенальти.



Отыграться полтавчане сумели лишь на 84 минуте, когда 11-метровый удар за игру рукой Чорния реализовал Васин. В компенсированное время произошел несколько курьезный мяч. Хабелок решился на выстрел из-за пределов штрафной. Мяч попал в штангу, далее в спину киперу и улетел в сетку - 2:1 в пользу "Ворсклы".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные и журналисты сыграли в "благотворительный" футбол



Итак, "Ворскла" прервала затяжную полосу неудач с 7-ми матчей, в которых не знала вкуса побед.



Примечательно, что победная серия "Ворсклы" во встречах с "Черноморцем" с 17 апреля 2016 продолжается в УПЛ 8 матчей.

Добавим также, "Черноморец" на своем поле не знает радости побед в УПЛ 6 матчей подряд и вместе с "Арсеналом" имеют по 18 очков и находятся на дне таблицы.