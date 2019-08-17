"Ворскла" та "Дніпро-1" зіграли внічию у матчі-відкритті туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У стартовому протистоянні четвертого туру Української Прем'єр-ліги полтавська "Ворскла" вдома приймала "Дніпро-1", повідомляє кореспондент УНН.
Перший тайм пройшов без забитих м'ячів, натомість на старті другої половини команди обмінялися голами. Спочатку подачу з лівої частини штрафної Шаповала ударом головою реалізував Чічіков. Згодом простріл партнера замкнув форвард команди господарів Юрій Коломієць – 1:1.
У компенсований арбітром час червону картку отримав капітан гостей Сергій Кравченко.
Примітно, що новачок "Дніпра-1" Олександр Кобахідзе в минулому Чемпіонаті виступав саме за "Ворсклу".
Додамо, що ворскляни не перемагають при головному арбітрі Євгену Арановському впродовж 10-ти поспіль матчів УПЛ.
Нагадаємо, полтавська "Ворскла" підписала чемпіона Латвії.