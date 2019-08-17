"Ворскла" и "Днепр-1" сыграли вничью в матче-открытии тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В стартовом противостоянии четвертого тура Украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" дома принимала "Днепр-1", сообщает корреспондент УНН.
Первый тайм прошел без забитых мячей, но на старте второй половины команды обменялись голами. Сначала подачу с левой части штрафной Шаповала ударом головой реализовал Чичиков. Позже прострел партнера замкнул форвард нашей команды Юрий Коломиец - 1:1.
В компенсированное арбитром время красную карточку получил капитан гостей Сергей Кравченко.
Примечательно, что новичок "Днепра-1" Александр Кобахидзе в прошлом чемпионате выступал именно за "Ворсклу".
Добавим, что ворскляне не побеждают при главном арбитре Евгение Арановском в течение 10-ти подряд матчей УПЛ.
Напомним, полтавская "Ворскла" подписала чемпиона Латвии.