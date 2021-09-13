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17 березня, 19:38 • 86177 перегляди

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17 березня, 13:49 • 148961 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160303 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177747 перегляди

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"Ворскла" та "Десна" розписали результативну нічию

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. У передостанньому матчі 7-го туру УПЛ полтавська "Ворскла" приймала чернігівську "Десну", передає кореспондент УНН.

Деталі

Вже на 17-й хвилині господарі поля вели 2:0. Вже на 4-й хвилині хорватський півзахисник Пуцлін забіг у штрафну гостей і зльоту замкнув навіс від Скляра. Трохи згодом нападник Руслан Степанюк подвоїв перевагу.

Ще до перерви чернігівський колектив зрівняв цифри. Волошин перехопив м'яч на 25 хвилині і переграв голкіпера "Ворскли". Через сім хвилин Безбородько забив ще один м'яч з передачі Тотовицького – 2:2.

Доповнення

"Десна" з 13 балами замикає четвірку лідерів. "Ворскла" відстає на один пункт.

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