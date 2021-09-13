"Ворскла" та "Десна" розписали результативну нічию

Деталі

Вже на 17-й хвилині господарі поля вели 2:0. Вже на 4-й хвилині хорватський півзахисник Пуцлін забіг у штрафну гостей і зльоту замкнув навіс від Скляра. Трохи згодом нападник Руслан Степанюк подвоїв перевагу.

Ще до перерви чернігівський колектив зрівняв цифри. Волошин перехопив м'яч на 25 хвилині і переграв голкіпера "Ворскли". Через сім хвилин Безбородько забив ще один м'яч з передачі Тотовицького – 2:2.

Доповнення

"Десна" з 13 балами замикає четвірку лідерів. "Ворскла" відстає на один пункт.