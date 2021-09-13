"Ворскла" и "Десна" расписали результативную ничью
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В предпоследнем матче 7-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" принимала черниговской "Десны", передает корреспондент УНН.
Детали
Уже на 17-й минуте хозяева поля вели 2:0. Уже на 4-й минуте хорватский полузащитник Пуцлин забег в штрафную гостей и взлета замкнул навес от Скляра. Чуть позже нападающий Руслан Степанюк удвоил преимущество.
Еще до перерыва черниговский коллектив сравнял цифры. Волошин перехватил мяч на 25 минуте и переиграл голкипера “Ворсклы”. Через семь минут Безбородко забил еще один мяч с передачи Тотовицкого — 2:2.
Дополнение
“Десна” с 13 баллами замыкает четверку лидеров. “Ворскла” отстает на один пункт.