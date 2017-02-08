"Ворскла" підписала футболіста молодіжного складу київського "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Нападник молодіжного складу київського "Динамо" Михайло Удод поповнив ростер полтавської "Ворскли", інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу з Полтави.
Новачок полтавчан виступатиме за "Ворсклу" протягом року, однак умови контракту (повноцінний чи оренда) не повідомляється.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Віце-чемпіон Європи Д.Пайє став гравцем ФК “Марсель”
Зазначається, що перший етап зборів гравець лінії атаки, якому лише за десять днів виповниться 20 років, проходив із дублерами "Ворскли".
Нагадаємо, що у командах київського "Динамо" U-19 та U-21 та в "Динамо-2" за три сезони М.Удод відіграв 49 поєдинків, забивши 5 м’ячів.