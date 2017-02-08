"Ворскла" подписала футболиста молодежного состава киевского "Динамо"

Новичок полтавчан будет выступать за "Ворсклу" в течение года, однако условия контракта (полноценный или аренда) не сообщается.

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Отмечается, что первый этап сборов игрок линии атаки, которому через десять дней исполнится 20 лет, проходил с дублерами "Ворсклы".

Напомним, что в командах киевского "Динамо" U-19 и U-21 и в "Динамо-2" за три сезона М.Удод сыграл 49 поединков, забив 5 мячей.