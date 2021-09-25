“Ворскла” обіграла “Колос” та піднялася до трійки лідерів УПЛ

Деталі

Долю зустрічі в Ковалівці вирішив єдиний гол люксембурзького легіонера ворсклян Олів’є Тілля, який провів чудовий матч, вирізняючись технікою та нестандартними ефектними діями. Також відзначається гра стража воріт полтавської команди Дмитра Різника, який зумів відбити 11-метровий штрафний удар, надавши ще більше впевненості партнерам по команді — 1:0.

Склади команд:

“Колос”: Фесюн, Гавриш, Чорноморець, Новак (Січінава, 76), Петров, Богданов (Задоя, 53), Ільїн, Мілько (Нурієв, 86), Чурко, Ренан (Костишин, 46), Лисенко.

“Ворскла”: Різник, Чеснаков (Челядін, 27), Пердута, Яворський, Тамм, Скляр, Кане, Тілль, Пуцлін, Ранжел, Степанюк (Якубу, 86).

Примітно, що у 24-річного люксембуржця 3 голи і 4 ассисти в 8 матчах за полтавчан в поточному розіграші чемпіонату України.

Доповнення

“Ворскла” із 18 балами піднялася на третій рядок і відстає від "Шахтаря “лише на один бал. “Колос” має тільки 8 пунктів.