"Ворскла" обыграла "Колос" и поднялась в тройку лидеров УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. На стадионе “Колос” в Коваливке одноименный клуб принимал “Ворсклу” в матче-открытии девятого тура УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт полтавчан.
Детали
Судьбу встречи в Коваливке решил единственный гол люксембургского легионера ворсклян Оливье Тилля, который провел великолепный матч, отличаясь техникой и нестандартными эффектными действиями. Также отмечается игра стража ворот полтавской команды Дмитрия Резника, который сумел отразить 11-метровый штрафной удар, предоставив еще больше уверенности партнерам по команде — 1: 0.
Составы команд:
“Колос”: Фесюн, Гавриш, Черноморец, Новак (Сичинава, 76), Петров, Богданов (Задоя, 53), Ильин, Милько (Нуриев, 86), Чурко, Ренан (Костышин, 46), Лысенко.
“Ворскла”: Резник, Чеснаков (Челядин, 27), Пердута, Яворский, Тамм, Скляр, Кане, Тилль, Пуцлин, Ранжел, Степанюк (Якубу, 86).
Примечательно, что у 24-летнего люксембуржца 3 гола и 4 ассиста в 8 матчах за полтавчан в текущем розыгрыше чемпионата Украины.
Дополнение
“Ворскла” с 18 баллами поднялась на третью строчку и отстает от “Шахтера” только на один балл. “Колос” имеет только 8 пунктов.