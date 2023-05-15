Ворожий удар забрав життя двох цивільних на Харківщині

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Російські окупанти за минулу добу обстріляли два райони Харківської області, відомо про двох загиблих, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів голови ОВА, рротягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.

"Внаслідок артилерійського обстрілу села Стариця Чугуївського району, на жаль, загинуло 2 цивільних людей", - повідомив Синєгубов.

Голова ОВА додав, що в селі Подоли Куп'янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння, сталася пожежа. У селі Фиголівка Куп'янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки, але під вогнем наших захисників відступив з втратами", - вказав Синєгубов.

Доповнення

За даними Генштабу, уночі, вчерговe, російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Окрім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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