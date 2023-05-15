Вражеский удар унес жизни двух гражданских в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли два района Харьковской области, известно о двух погибших, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам главы ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов. В частности, под вражеским огнем были Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Табаевка и другие населенные пункты.
"В результате артиллерийского обстрела села Старица Чугуевского района, к сожалению, погибло 2 гражданских людей", - сообщил Синегубов.
Глава ОВА добавил, что в селе Подолы Купянского района обстрелами повреждены два частных домовладения, произошел пожар. В селе Фиголевка Купянского района в результате минометного обстрела поврежден частный жилой дом.
"На линии соприкосновения продолжаются боевые действия. За прошедшие сутки враг пытался вести наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки, но под огнем наших защитников отступил с потерями", - указал Синегубов.
Дополнение
По данным Генштаба, ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.