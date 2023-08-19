Ворожий удар по центру Чернігова: у мерії повідомили, що є інформація про жертви

Цитата

"Ворог вдарив по центру Чернігова. На місці працюють всі екстренні служби. Є інформація про поранених", - написав Ломако у Telegram.

"На жаль, є інформація про загиблих", - додав секретар міськради згодом.

З його слів, дані уточнюються.

Нагадаємо

Російські війська вдарили по центру Чернігова імовірно балістичною ракетою.