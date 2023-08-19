Ворожий удар по центру Чернігова: у мерії повідомили, що є інформація про жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Є інформація, що внаслідок ворожого удару по центру Чернігова сьогодні є загиблі, повідомив у суботу в.о. Чернігівського міського голови, секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако, пише УНН.
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"Ворог вдарив по центру Чернігова. На місці працюють всі екстренні служби. Є інформація про поранених", - написав Ломако у Telegram.
"На жаль, є інформація про загиблих", - додав секретар міськради згодом.
З його слів, дані уточнюються.
Нагадаємо
Російські війська вдарили по центру Чернігова імовірно балістичною ракетою.