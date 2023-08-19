Вражеский удар по центру Чернигова: в мэрии сообщили, что есть информация о жертвах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Есть информация, что в результате вражеского удара по центру Чернигова сегодня есть погибшие, сообщил в субботу и.о. Черниговского городского головы, секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако, пишет УНН.
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"Враг ударил по центру Чернигова. На месте работают все экстренные службы. Есть информация о раненых", - написал Ломако в Telegram.
"К сожалению, есть информация о погибших", - добавил секретарь горсовета позже.
По его словам, данные уточняются.
Напомним
Российские войска ударили по центру Чернигова предположительно баллистической ракетой.