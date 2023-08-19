Вражеский удар по центру Чернигова: в мэрии сообщили, что есть информация о жертвах

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"Враг ударил по центру Чернигова. На месте работают все экстренные службы. Есть информация о раненых", - написал Ломако в Telegram.

"К сожалению, есть информация о погибших", - добавил секретарь горсовета позже.

По его словам, данные уточняются.

Напомним

Российские войска ударили по центру Чернигова предположительно баллистической ракетой.