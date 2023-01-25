Ворожий ракетний обстріл: у порту Херсона пошкоджені два турецькі судна

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Як зазначив представник турецької компанії Хусейн Чебі, внаслідок ракетного удару сталася пожежа на турецькому кораблі Tuzla, що знаходиться в порту. Друге судно, Ferahnaz, знаходилося в порту близько року через бойові дії.

“На наш корабель потрапили тільки уламки шрапнелі, які завдали незначної шкоди. Однак, ми дуже засмучені та стурбовані, оскільки боїмося, що удар, який прийшовся на цей корабель, завтра може потрапити і на наш”, — сказав представник судновласника.

Чебі зазначив, що не володіє інформацією про постраждалих чи загиблих внаслідок обстрілу та пожежі на кораблі.

Повідомлення він отримав від капітана корабля Ferahnaz.

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