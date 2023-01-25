Вражеский ракетный обстрел: в порту Херсона повреждены два турецких судна

Детали

Как отметил представитель турецкой компании Хусейн Чеби, в результате ракетного удара произошел пожар на турецком корабле Tuzla, находящемся в порту. Второе судно, Ferahnaz, находилось в порту около года из-за боевых действий.

“На наш корабль попали только осколки шрапнели, которые нанесли незначительный ущерб. Однако, мы очень расстроены и обеспокоены, поскольку боимся, что удар, который пришёлся на этот корабль, завтра может попасть и на наш”, — сказал представитель судовладельца.

Чеби отметил, что не располагает информацией о пострадавших или погибших в результате обстрела и пожара на корабле.

Сообщение он получил от капитана корабля Ferahnaz.

Напомним

Российские оккупанты 52 раза обстреляли территорию Херсонщины. Один человек погиб, шесть человек получили ранения.