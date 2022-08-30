Ворожий обстріл центру Харкова забрав життя чотирьох людей - ОВА

Цитата

"Внаслідок обстрілу центральної частини Харкова загинуло щонайменше 4 людини, ще 4 поранені. Інформація уточнюється. Залишайтеся в укриттях", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Мер Харкова Ігор Терехов у Telegram повідомив, що "надходить інформація про приліт поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також про потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів".

Доповнення

30 серпня російські окупанти обстріляли з артилерії центральні райони Харкова.