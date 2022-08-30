Вражеский обстрел центра Харькова унес жизни четырех человек - ОВА

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"В результате обстрела центральной части Харькова погибли по меньшей мере 4 человека, еще 4 ранены. Информация уточняется. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram сообщил, что "поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений".

Дополнение

30 августа российские оккупанты обстреляли из артиллерии центральные районы Харькова.