Сьогодні російські війська обстріляли з артилерії центральні райони Харкова. Раніше повідомляли про чотирьох загиблих та чотирьох поранених.
Ворожий обстріл центру Харкова: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу центральної частини Харкова поранення дістало дев'ятеро людей. Мер міста Ігор Терехов інформує про п'ятьох загиблих, передає УНН.
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"Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу центральної частини Харкова попередньо досягла 4 загиблих та 9 поранених", – написав Синєгубов у Telegram.
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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про п'ятьох загиблих внаслідок ворожого обстрілу.
"Уточнена інформація щодо постраждалих на цю хвилину. 5 загиблих та 7 поранених", – написав він також у Telegram.
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