Ворожий обстріл центру Харкова: кількість постраждалих зросла

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"Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу центральної частини Харкова попередньо досягла 4 загиблих та 9 поранених", – написав Синєгубов у Telegram.

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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про п'ятьох загиблих внаслідок ворожого обстрілу.

"Уточнена інформація щодо постраждалих на цю хвилину. 5 загиблих та 7 поранених", – написав він також у Telegram.

Нагадаємо

Сьогодні російські війська обстріляли з артилерії центральні райони Харкова. Раніше повідомляли про чотирьох загиблих та чотирьох поранених.