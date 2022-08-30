Вражеский обстрел центра Харькова: количество пострадавших выросло

Цитата

"Количество пострадавших в результате сегодняшнего обстрела центральной части Харькова предварительно достигло 4 погибших и 9 раненых", – написал Синегубов в Telegram.

Добавим

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пяти погибших в результате вражеских обстрелов.

"Уточнена информация о пострадавших на эту минуту. 5 погибших и 7 раненых", – написал он также в Telegram.

Напомним