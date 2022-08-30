Сегодня российские войска обстреляли из артиллерии центральные районы Харькова. Ранее сообщали о четырех погибших и четырех раненых.
Вражеский обстрел центра Харькова: количество пострадавших выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского обстрела центральной части Харькова ранения получили девять человек. Мэр города Игорь Терехов информирует о пяти погибших, передает УНН.
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"Количество пострадавших в результате сегодняшнего обстрела центральной части Харькова предварительно достигло 4 погибших и 9 раненых", – написал Синегубов в Telegram.
Добавим
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пяти погибших в результате вражеских обстрелов.
"Уточнена информация о пострадавших на эту минуту. 5 погибших и 7 раненых", – написал он также в Telegram.
Напомним