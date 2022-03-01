Ворожий обстріл нафтобази поблизу Василькова: пожежа самоліквідувалася
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Пожежа, яка сталася на нафтобазі "КЛО" поблизу Василькова Київської області внаслідок ворожого обстрілу, самоліквідувалася. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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"Станом на 12:00 1 березня пожежа на нафтобазі "КЛО" у селі Крячки Фастівського району самоліквідувалася", - сказано у повідомленні.
Пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку в місті Васильків, яка сталася внаслідок обстрілу 28 лютого, як вказано, - ліквідовано.
Раніше
У ніч проти 27 лютого окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі "КЛО" у Крячках, неподалік Василькова. Там спалахнула пожежа.