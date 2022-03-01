Ворожий обстріл нафтобази поблизу Василькова: пожежа самоліквідувалася

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 24775 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 46267 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 64265 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 92854 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 102456 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 98717 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 122577 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165358 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177590 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214977 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.6 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 63224 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 81891 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 148155 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 202083 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 34037 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 201968 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 148067 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 276288 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 397143 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 650702 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 19746 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 93064 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 131098 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 156328 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 177010 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Ворожий обстріл нафтобази поблизу Василькова: пожежа самоліквідувалася

Ворожий обстріл нафтобази поблизу Василькова: пожежа самоліквідувалася

Київ • УНН

 • 110797 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Пожежа, яка сталася на нафтобазі "КЛО" поблизу Василькова Київської області внаслідок ворожого обстрілу, самоліквідувалася. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Цитата

"Станом на 12:00 1 березня пожежа на нафтобазі "КЛО" у селі Крячки Фастівського району самоліквідувалася", - сказано у повідомленні.

Пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку в місті Васильків, яка сталася внаслідок обстрілу 28 лютого, як вказано, - ліквідовано.

Раніше

У ніч проти 27 лютого окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі "КЛО" у Крячках, неподалік Василькова. Там спалахнула пожежа.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68