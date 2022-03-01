Вражеский обстрел нефтебазы вблизи Василькова: пожар самоликвидировался

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"По состоянию на 12:00 1 марта пожар на нефтебазе "КЛО" в селе Крячки Фастовского района самоликвидировался", - сказано в сообщении.

Пожар в пятиэтажном жилом доме в городе Васильков, который произошел в результате обстрела 28 февраля, как указано, - ликвидирован.

Ранее

В ночь на 27 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе "КЛО" в Крячках, недалеко от Василькова. Там вспыхнул пожар.