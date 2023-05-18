Ворожий обстріл Харківщини забрав життя людини, ще двох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Внаслідок обстрілу російськими військами села у Харківській області сьогодні загинула людина, ще двох поранено, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару окупантів по селу Циркуни загинула одна людина. Ще двоє мирних жителів отримали поранення", - написав Синєгубов.
З його слів, медики надають їм всю необхідну допомогу.
Нагадаємо
Ворожий "приліт" був у селі під Харковом.