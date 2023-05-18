Вражеский обстрел Харьковской области унес жизнь человека, еще двое ранены

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"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара оккупантов по селу Циркуны погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения", - написал Синегубов.

По его словам, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним

Вражеский "прилет" был в селе под Харьковом.