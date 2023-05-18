Вражеский обстрел Харьковской области унес жизнь человека, еще двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В результате обстрела российскими войсками села в Харьковской области сегодня погиб человек, еще двое ранены, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара оккупантов по селу Циркуны погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения", - написал Синегубов.
По его словам, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним
Вражеский "прилет" был в селе под Харьковом.