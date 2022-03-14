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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 7371 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Ворожі атаки у Києві: є жертва від уламків ракети на Куренівці, загиблий від удару по Оболоні один

Ворожі атаки у Києві: є жертва від уламків ракети на Куренівці, загиблий від удару по Оболоні один

Київ • УНН

 • 282021 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. За уточненими даними, одна людина загинула внаслідок потрапляння снаряду у 9-поверховий житловий будинок на Оболоні в Києві. Також є одна жертва через падіння уламків ворожої ракети на дорогу на Куренівці. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію мера столиці Віталія Кличка.

Цитата

“Київ сьогодні зазнав атак ворога. Рано вранці снаряд потрапив у 9-поверховий житловий будинок на Оболоні. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців”, - написав Кличко.

Окрім того, за його словами, буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці.

“Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка. Повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах”, - розповів Кличко.

Він додав, що рятувальники і бригади швидкої працюють на місці.

Також заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов повідомив, що в Києві на проспекті Правди горить гаражний кооператив.

“Попередньо вогонь спалахнув через загоряння у щитовій. На місці працюють рятувальники ДСНС”, - написав Усов.

Доповнення

Російські окупанти на Оболоні в Києві влучили в багатоповерхівку.

У Києві окупанти обстріляли, окрім багатоповерхівки, ще завод "Антонов".

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