Ворожі атаки у Києві: є жертва від уламків ракети на Куренівці, загиблий від удару по Оболоні один

КИЇВ. 14 березня. УНН. За уточненими даними, одна людина загинула внаслідок потрапляння снаряду у 9-поверховий житловий будинок на Оболоні в Києві. Також є одна жертва через падіння уламків ворожої ракети на дорогу на Куренівці. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію мера столиці Віталія Кличка.