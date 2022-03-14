Вражеские атаки в Киеве: есть жертва от обломков ракеты на Куреневке, погибший от удара по Оболони один
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. По уточненным данным, один человек погиб в результате попадания снаряда в 9-этажный жилой дом на Оболони в Киеве. Также есть одна жертва из-за падения обломков вражеской ракеты на дорогу на Куреневке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию мэра столицы Виталия Кличко.
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“Киев сегодня подвергся атакам врага. Рано утром снаряд попал в 9-этажный жилой дом на Оболони. По уточненным данным, один человек погиб. 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 жильцов”, - написал Кличко.
Кроме того, по его словам, буквально недавно обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке.
“Один человек погиб, шестеро раненых. Двоих раненых забрала скорая. Полностью уничтожен троллейбус, который был без пассажиров. Повылетали стекла, повреждены балконы окружающих домов и коммерческие помещения на первых этажах”, - рассказал Кличко.
Он добавил, что спасатели и бригады скорой работают на месте.
Также заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов сообщил, что в Киеве на проспекте Правды горит гаражный кооператив.
" Предварительно огонь вспыхнул из-за возгорания в щитовой. На месте работают спасатели ГСЧС”, - написал Усов.
Дополнение
Российские оккупанты на Оболони в Киеве попали в многоэтажку.
В Киеве оккупанты обстреляли, кроме многоэтажки, еще завод "Антонов".