Ворожа атака на Київ: внаслідок падіння уламків загорівся трав'яний настил
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків у місті загорівся трав'яний настил, передає УНН.
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"В Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють", - написав він.
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Також Кличко зазначив, що вже після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. За його словами, рятувально-пожежна служба прямує на місце.
У Київській міській військовій адміністрації пізніше написали, що інформація щодо падіння уламків на проїжджу частину не підтвердилася.
Нагадаємо
В небі над Київом та областю було знищено понад 30 повітряних цілей.