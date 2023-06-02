Ворожа атака на Київ: внаслідок падіння уламків загорівся трав'яний настил

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"В Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють", - написав він.

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Також Кличко зазначив, що вже після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. За його словами, рятувально-пожежна служба прямує на місце.

У Київській міській військовій адміністрації пізніше написали, що інформація щодо падіння уламків на проїжджу частину не підтвердилася.

Нагадаємо

В небі над Київом та областю було знищено понад 30 повітряних цілей.