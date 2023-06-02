Вражеская атака на Киев: в результате падения обломков загорелся травяной настил
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков в городе загорелся травяной настил, передает УНН.
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"В Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков. Службы работают", - написал он.
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Также Кличко отметил, что уже после тревоги в Дарницком районе столицы на дороге обнаружили тлеющие обломки ракеты. По его словам, спасательно-пожарная служба направляется на место.
В Киевской городской военной администрации позже написали, что информация о падении обломков на проезжую часть не подтвердилась.
Напомним
В небе над Киевом и областью было уничтожено более 30 воздушных целей.