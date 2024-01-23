Ворожа атака на Харків: у 20 будинках відключили опалення, у 14 - електрику
Київ • УНН
Ворожий обстріл Харкова пошкодив 30 житлових будинків, спричинивши відключення опалення, електроенергії та газопостачання у 20, 14 та 12 будинках відповідно. Внаслідок обстрілу загинуло четверо людей і щонайменше 40 отримали поранення.
Через ворожу атаку на Харків постраждало 30 житлових будинків. У 20 будинках відключили опалення. У 14 відключено електрику, у 12-ти газопостачання. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
На даний момент в результаті терористичної атаки росії по Харкову постраждали 30 житлових будинків. Вибито біля тисячі вікон (на вулиці мінус 7). У 20 будинках вимушені були відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12-ти газопостачання
За його словами, на місцях прильотів працюють усі відповідні служби.
"Людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву", - додав Терехов.
Доповнення
Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки російських військ на Харків відомо про чотирьох загиблих та щонайменше 40 травмованих, серед них троє неповнолітніх та поліцейський.