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Вражеская атака на Харьков: в 20 домах отключили отопление, в 14 - электричество

Вражеская атака на Харьков: в 20 домах отключили отопление, в 14 - электричество

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 08:39  •  13825 просмотра

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Вражеский обстрел Харькова повредил 30 жилых домов, вызвав отключение отопления, электроэнергии и газоснабжения в 20, 14 и 12 домах соответственно. В результате обстрела погибли четыре человека и по меньшей мере 40 получили ранения.

Из-за вражеской атаки на Харьков пострадало 30 жилых домов. В 20 домах отключили отопление. В 14 отключено электричество, в 12-ти газоснабжение. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

На данный момент в результате террористической атаки россии по Харькову пострадали 30 жилых домов. Выбито около тысячи окон (на улице минус 7). В 20 домах вынуждены были отключить отопление. В 14 отключено электричество, в 12-ти газоснабжение

- написал Терехов в Telegram.

По его словам, на местах прилетов работают все соответствующие службы.

"Людям оказывается вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева", - добавил Терехов.

Дополнение

 В результате сегодняшней ракетной атаки российских войск на Харьков известно о четырех погибших и по меньшей мере 40 травмированных, среди них трое несовершеннолетних и полицейский.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Ворожа атака на Харків: у 20 будинках відключили опалення, у 14 - електрику
Enemy attack on Kharkiv: heating was cut off in 20 buildings, electricity in 14
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Вражеская атака на Харьков: в 20 домах отключили отопление, в 14 - электричество

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