Вражеская атака на Харьков: в 20 домах отключили отопление, в 14 - электричество

Из-за вражеской атаки на Харьков пострадало 30 жилых домов. В 20 домах отключили отопление. В 14 отключено электричество, в 12-ти газоснабжение. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

На данный момент в результате террористической атаки россии по Харькову пострадали 30 жилых домов. Выбито около тысячи окон (на улице минус 7). В 20 домах вынуждены были отключить отопление. В 14 отключено электричество, в 12-ти газоснабжение - написал Терехов в Telegram.

По его словам, на местах прилетов работают все соответствующие службы.

"Людям оказывается вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева", - добавил Терехов.

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В результате сегодняшней ракетной атаки российских войск на Харьков известно о четырех погибших и по меньшей мере 40 травмированных, среди них трое несовершеннолетних и полицейский.