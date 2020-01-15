Воротар збірної України Лунін змінив клуб в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Голкіпер національної збірної України Андрій Лунін перейшов в ФК "Ов'єдо" на правах оренди, інформує УНН з посиланням на клубу.
Першу частину нинішнього сезону Лунін також провів в оренді у складі “Вальядоліду”. Проте за цей період голкіпер зіграв лише два матчі в рамках Кубку Іспанії.
Орендна угоду з українцем та новим клубом розрахована до кінця сезону-2019/2020.
“Хочу допомогти команді і зростати разом з “Ов’єдо”, — зізнався Лунін.
Примітно, що на даний момент “Ов’єдо” посідає 17-е місце в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії, в якому виступають 24 команди, ведучи боротьбу за виживання.
Зазначимо, що дебют Луніна у складі “Ов’єдо” може відбутися вже завтра. У рамках 23-го туру Сегунди його команда на виїзді гратиме з “Альмерією”.