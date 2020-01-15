Вратарь сборной Украины Лунин сменил клуб в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин перешел в ФК "Овьедо" на правах аренды, сообщает УНН со ссылкой на клуба.
Первую часть нынешнего сезона Лунин также провел в аренде в составе “Вальядолида”. Однако за этот период голкипер сыграл только два матча в рамках Кубка Испании.
Арендное соглашение с украинцем и новым клубом рассчитано до конца сезона-2019/2020.
“Хочу помочь команде и расти вместе с “Овьедо”, — признался Лунин.
Примечательно, что на данный момент “Овьедо” занимает семнадцатое место во втором дивизионе чемпионата Испании, в котором выступают 24 команды, ведя борьбу за выживание.
Отметим, что дебют Лунина в составе “Овьедо” может состояться уже завтра. В рамках 23-го тура Сегунды его команда на выезде сыграет с “Альмерией”.