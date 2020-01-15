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Вратарь сборной Украины Лунин сменил клуб в Испании

Киев • УНН

 • 10626 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин перешел в ФК "Овьедо" на правах аренды, сообщает УНН со ссылкой на клуба.

Вратарь сборной Украины Лунин сменил клуб в Испании

Первую часть нынешнего сезона Лунин также провел в аренде в составе “Вальядолида”. Однако за этот период голкипер сыграл только два матча в рамках Кубка Испании.

Арендное соглашение с украинцем и новым клубом рассчитано до конца сезона-2019/2020.

“Хочу помочь команде и расти вместе с “Овьедо”, — признался Лунин.

Примечательно, что на данный момент “Овьедо” занимает семнадцатое место во втором дивизионе чемпионата Испании, в котором выступают 24 команды, ведя борьбу за выживание.

Отметим, что дебют Лунина в составе “Овьедо” может состояться уже завтра. В рамках 23-го тура Сегунды его команда на выезде сыграет с “Альмерией”.

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