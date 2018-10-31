Воротар Лунін дебютував у складі ФК "Леганес"

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. ФК “Леганес” воротаря збірної України Андрія Луніна провів перший поєдинок 1/16 фіналу Кубку Іспанії в якому вдома приймав футболістів з чемпіонату Сегунди “Райо Вальєкано”, передає кореспондент УНН.

Вперше в офіційному поєдинку у футболці “Леганесу” вийшов на поле наш кіпер Лунін, проте вже після першої половини тайму він пропустив два м’ячі. У першому моменті помилка оборонця призвела до виходу Гарсії з Луніним з гострого кута — Гарсія забив у даром під дальню стійку. В іншому епізоді Алегріа замкнув простріл низом у центрі штрафної.

Однак господарі відігралися і закінчили гру нічиєю 2:2.

Варто відзначити, що матч у відповідь пройде 5-го листопада.

До вашої уваги результати інших матчів:

“Ебро” — “Валенсія” 1:2;

“Сант-Андреу” — “Атлетіко” 0:1;

“Луго” — “Леванте” 1:1.

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