Воротар Лунін дебютував у складі ФК "Леганес"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. ФК “Леганес” воротаря збірної України Андрія Луніна провів перший поєдинок 1/16 фіналу Кубку Іспанії в якому вдома приймав футболістів з чемпіонату Сегунди “Райо Вальєкано”, передає кореспондент УНН.
Вперше в офіційному поєдинку у футболці “Леганесу” вийшов на поле наш кіпер Лунін, проте вже після першої половини тайму він пропустив два м’ячі. У першому моменті помилка оборонця призвела до виходу Гарсії з Луніним з гострого кута — Гарсія забив у даром під дальню стійку. В іншому епізоді Алегріа замкнув простріл низом у центрі штрафної.
Однак господарі відігралися і закінчили гру нічиєю 2:2.
Варто відзначити, що матч у відповідь пройде 5-го листопада.
До вашої уваги результати інших матчів:
“Ебро” — “Валенсія” 1:2;
“Сант-Андреу” — “Атлетіко” 0:1;
“Луго” — “Леванте” 1:1.