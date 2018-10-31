Вратарь Лунин дебютировал в составе ФК "Леганес"

Впервые в официальном поединке в футболке “Леганес” вышел на поле наш кипер Лунин, однако уже после первой половины тайма он пропустил два мяча. В первом моменте ошибка защитника привела к выходу Гарсии с Луниным с острого угла — Гарсия забил в даром под дальнюю штангу. В другом эпизоде ​​Алегриа замкнул прострел низом в центре штрафной.

Однако хозяева отыгрались и закончили игру ничьей 2:2.

Стоит отметить, что ответный матч пройдет 5 ноября.

Вашему вниманию результаты других матчей:

“Эбро” — “Валенсия” 1:2;

“Сант-Андреу” — “Атлетико” 0:1;

“Луго” — “Леванте” 1:1.