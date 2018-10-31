Вратарь Лунин дебютировал в составе ФК "Леганес"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. ФК “Леганес” вратаря сборной Украины Андрея Лунина провел первый поединок 1/16 финала Кубка Испании в котором дома принимал футболистов из чемпионата Сегунды “Райо Вальекано”, передает корреспондент УНН.
Впервые в официальном поединке в футболке “Леганес” вышел на поле наш кипер Лунин, однако уже после первой половины тайма он пропустил два мяча. В первом моменте ошибка защитника привела к выходу Гарсии с Луниным с острого угла — Гарсия забил в даром под дальнюю штангу. В другом эпизоде Алегриа замкнул прострел низом в центре штрафной.
Однако хозяева отыгрались и закончили игру ничьей 2:2.
Стоит отметить, что ответный матч пройдет 5 ноября.
Вашему вниманию результаты других матчей:
“Эбро” — “Валенсия” 1:2;
“Сант-Андреу” — “Атлетико” 0:1;
“Луго” — “Леванте” 1:1.