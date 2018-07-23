Воротар "Динамо" Коваль продовжить виступи в Саудівській Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Голкіпер київського “Динамо” Максим Коваль найближчий рік проведе в Саудівській Аравії, в клубі “Аль-Фатех”. Про це інформує прес-службу “біло-синіх”, передає УНН.
Клуби домовилися між собою про оренду футболіста строком на один рік з опцією повноцінного трансферу гравця після закінчення цього терміну.
25-річний Коваль захищає кольори “Динамо” з 2010 року і відіграв 107 поєдинків (101 пропущений м’яч).
Примітно, що минулорічний досвід Коваля в іспанському “Депортіво” не можна віднести в актив. За 2 проведені поєдинки за клуб із Ла-Коруньї (відіграв 122 хвилини), він пропустив три голи.
Зауважимо, що новий клуб українця посів у минулому чемпіонаті Саудівської Аравії 4 місце.