Вратарь "Динамо" Коваль продолжит выступления в Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Голкипер киевского “Динамо” Максим Коваль ближайший год проведет в Саудовской Аравии, в клубе “Аль-Фатех”. Об этом сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.
Клубы договорились между собой об аренде футболиста сроком на один год с опцией полноценного трансфера игрока по истечении этого срока.
25-летний Коваль защищает цвета “Динамо” с 2010 года и сыграл 107 матчей (101 пропущенный мяч).
Примечательно, что прошлогодний опыт Коваля в испанском “Депортиво” нельзя отнести в актив. За 2 проведенные поединка за клуб из Ла-Коруньи (сыграл 122 минуты), он пропустил три гола.
Заметим, что новый клуб украинца занял в прошлом чемпионате Саудовской Аравии 4 место.