Вратарь "Динамо" Коваль продолжит выступления в Саудовской Аравии

Клубы договорились между собой об аренде футболиста сроком на один год с опцией полноценного трансфера игрока по истечении этого срока.

25-летний Коваль защищает цвета “Динамо” с 2010 года и сыграл 107 матчей (101 пропущенный мяч).

Примечательно, что прошлогодний опыт Коваля в испанском “Депортиво” нельзя отнести в актив. За 2 проведенные поединка за клуб из Ла-Коруньи (сыграл 122 минуты), он пропустил три гола.

Заметим, что новый клуб украинца занял в прошлом чемпионате Саудовской Аравии 4 место.