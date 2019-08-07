Воротар “Брюгге”: клуб показав, що нічим не поступається “Динамо”

“Ми провели хорошу гру. Створювали моменти та концентрувалися на головній меті — зберегти ворота в недоторканності. Це важливо в єврокубках. Також „Брюгге“ показав, що нічим не поступається „Динамо“. Ми зіграли згуртовано та заслужили вийти вперед. Могли й оформити 2:0 до перерви. „Суха“ перемога — хороший результат в євро кубках”, — зауважив Міньйоле.

Крім того, страж воріт відзначив, що був практично непомітним у вчорашній грі команд.

“Мене було важко помітити в грі. Розумів, що кожен пропущений гол рахуватиметься за два. Я знаю, чого від мене тут чекають. Я в „Брюгге“, щоб грати та відігравати важливу роль в команді. Краще парирувати удари, ніж просто тренуватися. Щасливий, що повернувся до гри”, — додав іменитий футболіст.

Варто відзначити, що “Динамо” за підсумками вчорашньої гри завдало лише один удар у площину воріт Міньйоле та поступилося з рахунком 0:1.

Як повідомлялося раніше, Міньйоле незадовго до поєдинку поповнив ряди “Брюгге” після завоювання з “Ліверпулем” перемоги в Лізі чемпіонів сезону 2018-19 років.