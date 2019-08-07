Вратарь "Брюгге": клуб показал, что ничем не уступает "Динамо"

“Мы провели хорошую игру. Создавали моменты и концентрировались на главной цели — сохранить ворота в неприкосновенности. Это важно в еврокубках. Также „Брюгге“ показал, что ничем не уступает „Динамо“. Мы сыграли сплоченно и заслужили выйти вперед. Могли и оформить 2:0 к перерыву. „Сухая“ победа — хороший результат в еврокубках”, — отметил Миньйоле.

Кроме того, страж ворот отметил, что был практически незаметным во вчерашней игре команд.

“Меня было тяжело заметить в игре. Понимал, что каждый пропущенный гол будет считаться за два. Я знаю, что от меня здесь ждут. Я в „Брюгге“, чтобы играть и играть важную роль в команде. Лучше парировать удары, чем просто тренироваться. Счастлив, что вернулся к игре”, — добавил именитый футболист.

Стоит отметить, что “Динамо” по итогам вчерашней игры нанесло лишь один удар в створ ворот Миньйоле и уступило со счетом 0:1.

Как сообщалось ранее, Миньйоле незадолго до поединка пополнил ряды “Брюгге” после завоевания с “Ливерпулем” победы в Лиге чемпионов сезона 2018-19 годов.